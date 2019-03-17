|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

В центр Киева опять стянули полицию: что происходит

6.9тЧитать материал на украинском

В воскресенье, 17 марта, в центр Киева опять начали стягивать подразделения полиции.

Наибольшее их количество расположилось около Михайловского собора. Там дежурят несколько сотен правоохранителей, передает "Информатор".

Отряды силовых подразделений также выстроились вдоль установленного на площади забора и около сцены.

Новости
"Полиция власти не поможет!" Нацкорпус пригрозил новой масштабной акцией в Киеве

В центр Киева опять стянули полицию: что происходит

"Информатор"

Такая подготовка связана с выступлением президента Украины Петра Порошенко, который намерен встретиться с избирателями. Кроме правоохранителей, на площадь подходят люди. Также на месте дежурят сотрудники кинологической службы и спасатели ГоСЧС.

В центр Киева опять стянули полицию: что происходит

"Информатор"

В центр Киева опять стянули полицию: что происходит

"Информатор"

В центр Киева опять стянули полицию: что происходит

"Информатор"

Как сообщал OBOZREVATEL, в центр Киева днем 16 марта стянули тысячи полицейских и бронетехнику для поддержания правопорядка во время массовых акций протеста, которые организовывал Нацкорпус.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
10
10
Смешно
2
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Полиция будет следить, чтобы счастливые избиратели случайно до президента не добрались? Опять хлопальщиков привезут. У меня уже даже любимчики есть. Вот сколько репортажей было по турне Порошенко(тоже мне, артист разговорного жанра). Так вот во всех областях среди восторженных поклонников, мелькает бабка. У нее такая шапка дурацкая, но зато на морде всегда восторг и обожание. А уж как хлопает...да Винник должен удавиться от зависти, ему так не хлопают.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения