В центр Киева опять стянули полицию: что происходит

В воскресенье, 17 марта, в центр Киева опять начали стягивать подразделения полиции.

Наибольшее их количество расположилось около Михайловского собора. Там дежурят несколько сотен правоохранителей, передает "Информатор".

Отряды силовых подразделений также выстроились вдоль установленного на площади забора и около сцены.

"Информатор"

Такая подготовка связана с выступлением президента Украины Петра Порошенко, который намерен встретиться с избирателями. Кроме правоохранителей, на площадь подходят люди. Также на месте дежурят сотрудники кинологической службы и спасатели ГоСЧС.

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

Как сообщал OBOZREVATEL, в центр Киева днем 16 марта стянули тысячи полицейских и бронетехнику для поддержания правопорядка во время массовых акций протеста, которые организовывал Нацкорпус.

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