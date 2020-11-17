В Киеве неизвестные обливают кислотой машины: пострадал ребенок

Олег Тимченко Кияни 11:23, 17.11.2020 Обновлено: 11:36, 17.11.2020

В нескольких районах Киева зафиксированы случаи, когда неизвестные злоумышленники обливали кислотой автомобили.

Как сообщает "Киев оперативный", пострадали машины, которые были припаркованы во дворах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Осторожно, +18).

В течение последних нескольких дней кислотой облили машины на улицах Викентия Беретти, Панаса Мирного и Елены Телиги. Кроме того, владельцы автомобиля, который находился в Деснянском районе, сообщили, что из-за кислоты ожоги получил их маленький ребенок.

Сообщается, что из-за кислоты пострадал маленький ребенок .
Киев Оперативный

Пользователи сети предполагают, что это может быть связанно с неправильной парковкой транспортных средств.

Пользователи сообщают, что водители паркуют машины с нарушениями.
Facebook Тетяна Стецюк

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве сгорел личный автомобиль Mercedes-Benz, который принадлежит народному депутату от "Слуги народа" Гео Леросу. Нардеп считает, что машину подожгли по политическим мотивам.

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Кияни

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