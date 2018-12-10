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/Новости Киева

В сети заявили о рейдерском захвате ТЦ Киева: опубликованы фото и видео

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В социальных сетях в понедельник, 10 декабря, появилась информация о захвате неизвестными людьми торгового центра "Дарница" (Харьковское шоссе, 144-б).

В Facebook та странице "Национальных дружин" сообщается, что к организации "обратились украинские предприниматели, арендаторы нежилых помещений в торговом центре "Дарница" с просьбой противостоять рейдерскому захвату".

Утверждается, что часть ТЦ захватили "титушки". При этом официальной версии инцидента и его подробностей пока что нет. Как передает "24 канал", в пресс-службе столичной полиции лишь отметили, что на месте ЧП находятся правоохранители, которые обеспечивают общественных порядок.

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В свою очередь блогер Даниил Яковлев заявил, что на место инцидента прибыли спецназовцы, которые вытолкали "нацдружинников" из помещения ТЦ, взяв ситуацию под свою контроль.

При этом он заявил, что правоохранители якобы не имели никаких претензий к неизвестным лицам в балаклавах, которые, по словам Яковлева, и являются рейдерами.

В сети заявили о рейдерском захвате ТЦ Киева: опубликованы фото и видео
В сети заявили о рейдерском захвате ТЦ Киева: опубликованы фото и видео
В сети заявили о рейдерском захвате ТЦ Киева: опубликованы фото и видео
В сети заявили о рейдерском захвате ТЦ Киева: опубликованы фото и видео
В сети заявили о рейдерском захвате ТЦ Киева: опубликованы фото и видео
В сети заявили о рейдерском захвате ТЦ Киева: опубликованы фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве провели массовую эвакуацию торговых центров, в частности, Silver Breeze, ТРЦ Ocean Plaza и "Квадрата".

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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