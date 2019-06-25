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Исправлял 6 раз: новый "сотрудник АП" Зеленского взорвал сеть безграмотным постом

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В сети за большое количество ошибок высмеяли якобы нового сотрудника Администрации президента Украины, Николая Богославца.

24 июня на своей странице в Facebook он написал пост о том, что поступил на работу в администрацию Зеленского и описал задачи, которыми он будет заниматься. Всего в нескольких предложениях он сделал около 10 ошибок.

В первоначальных вариантах поста Богославец писал: "мижнародне спивробітництво", "тихнічна допомога", "инвестиції в Україну". Также были сделаны ошибки в словах "акредитованими", "зв'язки" и допущены пунктуационные неточности.

Запись претерпела шесть редакций, пока все же не была опубликована в окончательном варианте, в котором, однако, тоже была ошибка – пробел после апострофа.

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Исправлял 6 раз: новый "сотрудник АП" Зеленского взорвал сеть безграмотным постом
Исправлял 6 раз: новый "сотрудник АП" Зеленского взорвал сеть безграмотным постом

На вопрос о том, как Богославец "влез" в АП, он ответил, что прошел прозрачный конкурс, но не уточнил, какой именно.

Пост нового сотрудника администрации президента Владимира Зеленского разлетелся по сети в считанные часы. Некоторые пользователи сочли Богославца безграмотным и удивились, как при этом он смог устроиться на такую работу.

Николай Богославец

Николай Богославец

Facebook Николай Богославец

"Представляю, как выростет уровень "спИвробітництва", еще и с "акрИдитованими" в Украине диппредставительствами. Вы только документы вычитывайте после него, а то еще войну развяжет ненароком", – высказался журналист Игорь Соловей.

В комментариях к посту Соловья Богославец выразил готовность "освободить место", если найдут другого человека.

Исправлял 6 раз: новый "сотрудник АП" Зеленского взорвал сеть безграмотным постом

"Ну как можно брать в АП на важные направления такие кадры? Ну должен же быть какой-то элементарный уровень грамотности", – возмутился гражданский активист Алексей Захарченко.

Богославец

Богославец

Facebook Николай Богославец

OBOZREVATEL связался с представителями АП с просьбой проверить, действительно ли Богославец поступил к ним на службу, и ждет ответа.

Как писал OBOZREVATEL, ранее общественное возмущение вызвало заявление пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, которая в своей речи отметила, что украинские военные могут убить мирных жителей, стреляя по террористам у гражданских объектов на Донбассе.

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Место
УкраинаКиев
Тег
Владимир Зеленский
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Dell Alex
Dell Alex
Да ладно вам ))) Даже такие кадры раз в пять умнее и грамотнее самого президента ))) Так что по сравнению с тем, кого выбрало малообразованное население - это уже прогресс ))
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