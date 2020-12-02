В сети вспомнили раритетный автопарк под Верховной Радой. Фото

Здание Верховной Рады в Киеве советских времен вспомнили в сети раритетным фото. Под его стенами также засняли автопарк.

Снимком поделились на странице "Старые фото Киева" в Facebook. Пользователи отметили, что фотографии сделаны в 50-е годы.

Верховная Рада Украины – административное здание в Киеве, построенное в 1939 году по проекту архитектора Владимира Заболотного, используется для проведения заседаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали редкую фотографию Европейской площади в Киеве, которая ранее носила название Царской.

Европейская площадь знаменита также тем, что именно здесь в 1892 году впервые началось регулярное движение электрического трамвая.