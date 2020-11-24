В сети вспомнили легендарный отель в Киеве 100 лет назад. Фото

Анна Прийма Кияни 04:20, 24.11.2020

В сети опубликовали раритетное фото отеля "Континенталь" в Киеве на улице Николаевской.

Снимком, датированным 1913 годом, поделились на странице "Пуля" в Twitter.

"Фасад здания был украшен архитектурными деталями различных эпох и стилей – от ренессанса до барокко", – говорится в сообщении.

Отель был расположен на улице Николаевской.
"Пуля", Twitter
Отель был украшен архитектурными деталями различных эпох.
"Пуля", Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крещатик был модным досугом для богачей, там продавали и чаи, и авто.

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Кияни

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