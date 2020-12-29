В сети вспомнили, как водили детей на елку в Киеве 60 лет назад. Фото

В сети показали фото новогоднего детского праздника в Октябрьском дворце Киева.

Снимок был сделан в январе 1963 года, им поделилась пользователь Ирина Пап на странице в Facebook.

Новогодний праздник Ирина Пап

Отметим, установка главной елки Украины к Новому, 2021 году, сопровождалась скандалом. Так, на верхушку дерева вместо рождественской звезды установили сказочную шляпу. Представители протестантских церквей обратились к мэру Виталию Кличко с просьбой заменить шляпу на традиционную звезду.

А предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний объяснил, почему лишь звезда должна украшать елку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в итоге 17 декабря в Киеве на главную елку установили рождественскую звезду, а 19 декабря ее торжественно зажгли на Софийской площади.