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24 января • обновлено в 12:37
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В сети показали ужасные условия в подпольном детсаду Киева

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Сотрудники правоохранительных органов и службы по делам детей выяснили, что малышей, которых якобы удерживали в ужасных условиях на территории частного дома в Подольском районе Киева, родители отдавали в этот подпольный детский сад добровольно.

Об этом написала на своей странице в Facebook сотрудница Офиса генерального прокурора Украины Наталья Непряхина, выложив фото с помещения (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По ее словам, уголовное производство по факту незаконного лишения свободы малолетних, которое расследовалось Подольским УП ГУНП в г. Киеве, закрыли за отсутствием состава уголовного преступления.

Подпольный детсад в Киеве

Подпольный детсад в Киеве

"Но основанием для внесения данных в ЕРДР были неоднократные обращения граждан. И поскольку владельцы дома отказали работникам полиции и представителям райгосадминистрации в предоставлении любой информации по поводу правомерности нахождения детей в доме и его осмотре, и было принято решение о безотлагательном проникновении и проведении обыска", – напомнила сотрудница ОГП.

Подпольный детсад в Киеве

Подпольный детсад в Киеве

Facebook/Наталья Непряхина

Подольский райсуд Киева подтвердил, что действия правоохранителей были оправданными. Попутно выяснилось, что родители детей, которые находились на время обыска в доме, добровольно оставляли их там для воспитания на время своей работы.

Подпольный детсад в Киеве

Подпольный детсад в Киеве

Facebook/Наталья Непряхина

Несмотря на это, представители столичных прокуратуры и Подольского управления полиции на совместном совещании решили, что в дальнейшем в подобных ситуациях будут принимать оперативные меры, но без ущерба правам детей.

"То есть речь идет о том, что сначала – надлежащая оценка и анализ ситуации, затем – активные действия", – подытожила Непряхина.

Подпольный детсад в Киеве

Подпольный детсад в Киеве

Facebook/Наталья Непряхина

Подпольный детсад в Киеве

Подпольный детсад в Киеве

Facebook/Наталья Непряхина

Подпольный детсад в Киеве

Подпольный детсад в Киеве

Facebook/Наталья Непряхина

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 17 января полиция прибыла за анонимным вызовом в Подольский район Киева, где на улице Достоевского был обнаружен детский сад, который функционировал незаконно. На месте происшествия полицейские увидели 11 малолетних детей.

  • Киевская милиция изменила квалификацию статьи, по которой начали уголовное производство по факту подпольного детского сада в столице.

  • Вскоре правоохранители закрыли уголовное производство по факту незаконного содержания детей в частном детском саду на Куреневке, открытое после анонимного звонка.

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Автор
Марта Рок
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
дети Офис генерального прокурора Украины детский сад
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