В сети показали ужасные условия в подпольном детсаду Киева

Сотрудники правоохранительных органов и службы по делам детей выяснили, что малышей, которых якобы удерживали в ужасных условиях на территории частного дома в Подольском районе Киева, родители отдавали в этот подпольный детский сад добровольно.

Об этом написала на своей странице в Facebook сотрудница Офиса генерального прокурора Украины Наталья Непряхина, выложив фото с помещения (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По ее словам, уголовное производство по факту незаконного лишения свободы малолетних, которое расследовалось Подольским УП ГУНП в г. Киеве, закрыли за отсутствием состава уголовного преступления.

Подпольный детсад в Киеве

"Но основанием для внесения данных в ЕРДР были неоднократные обращения граждан. И поскольку владельцы дома отказали работникам полиции и представителям райгосадминистрации в предоставлении любой информации по поводу правомерности нахождения детей в доме и его осмотре, и было принято решение о безотлагательном проникновении и проведении обыска", – напомнила сотрудница ОГП.

Подпольный детсад в Киеве Facebook/Наталья Непряхина

Подольский райсуд Киева подтвердил, что действия правоохранителей были оправданными. Попутно выяснилось, что родители детей, которые находились на время обыска в доме, добровольно оставляли их там для воспитания на время своей работы.

Подпольный детсад в Киеве Facebook/Наталья Непряхина

Несмотря на это, представители столичных прокуратуры и Подольского управления полиции на совместном совещании решили, что в дальнейшем в подобных ситуациях будут принимать оперативные меры, но без ущерба правам детей.

"То есть речь идет о том, что сначала – надлежащая оценка и анализ ситуации, затем – активные действия", – подытожила Непряхина.

Подпольный детсад в Киеве Facebook/Наталья Непряхина

Подпольный детсад в Киеве Facebook/Наталья Непряхина

Подпольный детсад в Киеве Facebook/Наталья Непряхина

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 января полиция прибыла за анонимным вызовом в Подольский район Киева, где на улице Достоевского был обнаружен детский сад, который функционировал незаконно. На месте происшествия полицейские увидели 11 малолетних детей.

Киевская милиция изменила квалификацию статьи, по которой начали уголовное производство по факту подпольного детского сада в столице.

Вскоре правоохранители закрыли уголовное производство по факту незаконного содержания детей в частном детском саду на Куреневке, открытое после анонимного звонка.

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