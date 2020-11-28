В сети показали старинный кредитный дом в Киеве и тогдашние деньги

Анна Прийма Кияни 05:20, 28.11.2020

В сети опубликовали архивную фотографию Дома городского кредитного общества в Киеве, который был построен в 1892-1894 годах архитекторами Владимиром Николаевым и Георгием Шлейфером.

Снимок здания опубликован на странице "Пуля" в Twitter вместе с облигациями в 100 рублей 1914 года.

Дом городского кредитного общества
"Пуля", Twitter
Облигации
"Пуля", Twitter
Облигации кредитного общества
"Пуля", Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крещатик был модным досугом для богачей, там продавали и чаи, и авто.

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Кияни

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