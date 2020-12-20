В сети показали раритетное фото станции метро "Проспект Корнейчука" в Киеве

Анна Прийма Кияни 06:20, 20.12.2020 Обновлено: 09:47, 20.12.2020

В сети опубликовали архивное фото станции метро "Оболонь", которая изначально носила название "Проспект Корнейчука".

Снимок датирован 1980-ми годами. Им поделился пользователь Роман Бравко на странице "Старые фото Киева" в Facebook.

21-я станция Киевского метрополитена расположена на Оболонско-Теремковской линии, между станциями "Почайна" и "Минская", открыта 19 декабря 1980 года. Первое название получила в честь украинского писателя и общественного деятеля Александра Корнейчука.

Станция имеет подземный зал с островной посадочной платформой. Своды зала опираются на два ряда колонн. Имеет два выхода в подземные переходы.

Оболонский район
Роман Бравко

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о планах строительства метрополитена на следующие 20 лет:

  • Святошинско-Броварская линия – организация второго входа-выхода на станции "Университет" и строительство электродепо "Новобеличи";

  • Оболонско-Теремковская линия – ответвления от ст. "Ипподром" вдоль Кольцевой дороги в сторону улицы Луценко, возведение электродепо "Теремки";

  • Сырецко-Печерская линия – открытие станции "Теличка", удлинение линии от станции "Красный Хутор" до улицы Старобориспольская;

  • Подольско-Воскресенская линия – удлинение от станции "Глыбочицкая" до станции "Соломенская площадь";

  • удлинение от станции "Радужная" на жилой массив Выгуровщина-Троещина;

  • удлинение от станции "Радужная" улицы Братиславская "(1,4 км, 2 станции).

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