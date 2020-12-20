В сети показали раритетное фото станции метро 'Проспект Корнейчука' в Киеве

В сети опубликовали архивное фото станции метро "Оболонь", которая изначально носила название "Проспект Корнейчука".

Снимок датирован 1980-ми годами. Им поделился пользователь Роман Бравко на странице "Старые фото Киева" в Facebook.

21-я станция Киевского метрополитена расположена на Оболонско-Теремковской линии, между станциями "Почайна" и "Минская", открыта 19 декабря 1980 года. Первое название получила в честь украинского писателя и общественного деятеля Александра Корнейчука.

Станция имеет подземный зал с островной посадочной платформой. Своды зала опираются на два ряда колонн. Имеет два выхода в подземные переходы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о планах строительства метрополитена на следующие 20 лет: