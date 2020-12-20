В сети показали раритетное фото станции метро "Проспект Корнейчука" в Киеве
В сети опубликовали архивное фото станции метро "Оболонь", которая изначально носила название "Проспект Корнейчука".
Снимок датирован 1980-ми годами. Им поделился пользователь Роман Бравко на странице "Старые фото Киева" в Facebook.
21-я станция Киевского метрополитена расположена на Оболонско-Теремковской линии, между станциями "Почайна" и "Минская", открыта 19 декабря 1980 года. Первое название получила в честь украинского писателя и общественного деятеля Александра Корнейчука.
Станция имеет подземный зал с островной посадочной платформой. Своды зала опираются на два ряда колонн. Имеет два выхода в подземные переходы.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о планах строительства метрополитена на следующие 20 лет:
Святошинско-Броварская линия – организация второго входа-выхода на станции "Университет" и строительство электродепо "Новобеличи";
Оболонско-Теремковская линия – ответвления от ст. "Ипподром" вдоль Кольцевой дороги в сторону улицы Луценко, возведение электродепо "Теремки";
Сырецко-Печерская линия – открытие станции "Теличка", удлинение линии от станции "Красный Хутор" до улицы Старобориспольская;
Подольско-Воскресенская линия – удлинение от станции "Глыбочицкая" до станции "Соломенская площадь";
удлинение от станции "Радужная" на жилой массив Выгуровщина-Троещина;
удлинение от станции "Радужная" улицы Братиславская "(1,4 км, 2 станции).