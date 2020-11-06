В сети показали раритет, как женщина с топором пила пиво в Киеве

На площадке уличного кафе в Киеве в 1990-е годы засняли женщину с бутылкой пива и топором на столе.

Раритетной фотографией поделились на странице "Дилетант" в Twitter, автор снимка – Александр Ранчуков.

"Женщина с топором пьет пиво, Киев, 1980-е или 1990-е", – подписали кадр.

Однако комментаторы усомнились, что это было в 80-е. "Стаканчик кока колы, скорее 90-е уже", "Сразу видно, что вы не жили в Киеве в 90-е. Кожаные куртки такого покроя, как на фото у мужчин слева от женщины, начали носить не ранее 1991 года, уже после развала Союза", – аргументировали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть растрогало черно-белое архивное фото моста Патона в Киеве в 1950-х годах.