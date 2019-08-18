В сети показали, как наркобарон Telegrass сбежал от СБУ в "Борисполе"

В сеть попали кадры "побега" наркобарона Амос Дов Сильвера от сотрудников СБУ в аэропорту "Борисполь".

Кадры активно распространяются в соцсетях. Судя по видео, причиной ЧП стал пограничник или сотрудник аэропорта, который не хотел пропускать СБУшников в терминал из-за наличия при себе оружия.

Наркобарон воспользовался этой ситуацией и незаметно сбежал.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа Амос Дов Сильвер сбежал в аэропорту Борисполь. Туда его привезли, чтобы экстрадировать в Израиль. Побег преступник якобы совершил в зале дьюти-фри после снятие электронного браслета. Однако в ГПСУ эту информацию опровергли. В ночь на 17 августа его задержали в Умани.

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