В сети показали, что чудом уцелело после разрушения Михайловского монастыря в Киеве

Obozrevatel Кияни 05:00, 7.11.2020

В сети опубликовали раритетную фотографию трапезной Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

"Когда в 1937 году был разрушен монастырь, почти полностью сохранилась трапезная церковь", - сообщается на сайте lookmytrips.

Здание в разное время приспосабливали к различным нуждам. В конце 1970-ых трапезную восстановили в формах украинского барокко и расположили в ней музей керамики.

Трапезная монастыря.
lookmytrips

После воссоздания в 1890-х годах Михайловского собора трапезная вновь стала частью Михайловского Златоверхого монастыря.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали раритет, как женщина с топором пила пиво в Киеве.

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