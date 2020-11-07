В сети показали, что чудом уцелело после разрушения Михайловского монастыря в Киеве

В сети опубликовали раритетную фотографию трапезной Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

"Когда в 1937 году был разрушен монастырь, почти полностью сохранилась трапезная церковь", - сообщается на сайте lookmytrips.

Здание в разное время приспосабливали к различным нуждам. В конце 1970-ых трапезную восстановили в формах украинского барокко и расположили в ней музей керамики.

После воссоздания в 1890-х годах Михайловского собора трапезная вновь стала частью Михайловского Златоверхого монастыря.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали раритет, как женщина с топором пила пиво в Киеве.