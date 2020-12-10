В сети показали Бессарабку в Киеве более 100 лет назад

Архивные фото киевской Бессарабки опубликовали в сети. Снимки были сделаны в 1890-е годы.

Фотографиями поделились на странице "Пуля" в Twitter, отметив, что историческая местность в Шевченковском районе города известна с конца XVIII столетия, когда там был открыт водный источник, построен бассейн, а со временем возник базар. Также там располагалась конная почтовая станция.

Бессарабка получила такое название от большого количества бродячих людей, которые селились в трущобах поблизости от Крутого спуска, их прозвали "бессарабами".

Бессарабка в Киеве "Пуля", Twitter

Бессарабка в Киеве "Пуля", Twitter

Бессарабка "Пуля", Twitter

По другой версии, название происходит от переселенцев из Бессарабии (Молдовы), которые торговали там.

А в 1910-1912 годах архитектор Генрих Гайн построил на Бессарабке рынок с торговой площадью 896 квадратных метров.

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