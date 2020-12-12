В сети опубликовали фото обледенелых цветов в Киеве

Ольга Липич, Глеб Иванов Кияни 22:52, 12.12.2020

В сети пользователи опубликовали фотографии пейзажей в Киеве, которые покрылись льдом в результате гололеда и морозов.

Отметим, что гололедица в столице началась вечером 10 декабря из-за аномального льда. Это создало опасную ситуацию для пешеходов и транспорта.

Так, фотограф Владислав Мусиенко на своей странице в Facebook опубликовал осенние цветы, которые покрылись льдом.

Цветы в Киеве покрылись льдом
Wladyslaw Musiienko / Facebook
Цветы в Киеве покрылись льдом
Wladyslaw Musiienko / Facebook
Обледеневшие цветы в столице
Wladyslaw Musiienko / Facebook

Издание ВВС опубликовало фото пользовательницы Алены Жук, которая сделала снимок отпечатка кленового листа со льда.

Ледяной отпечаток листа
Alyоna Zhuk
Розы, покрытые льдом
ВВС

Олег Дорошенко в Facebook также сделал подборку зимних фото заледенелых ветвей елок и яблок, укрывшихся льдом в саду.

Елка во льду
Oleg Doroshenko / Facebook
Oleg Doroshenko / Facebook
Елка во льду
Oleg Doroshenko / Facebook
Заледенелое яблоко в саду
Oleg Doroshenko / Facebook

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