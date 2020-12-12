В сети опубликовали фото обледенелых цветов в Киеве

В сети пользователи опубликовали фотографии пейзажей в Киеве, которые покрылись льдом в результате гололеда и морозов.

Отметим, что гололедица в столице началась вечером 10 декабря из-за аномального льда. Это создало опасную ситуацию для пешеходов и транспорта.

Так, фотограф Владислав Мусиенко на своей странице в Facebook опубликовал осенние цветы, которые покрылись льдом.

Издание ВВС опубликовало фото пользовательницы Алены Жук, которая сделала снимок отпечатка кленового листа со льда.

Олег Дорошенко в Facebook также сделал подборку зимних фото заледенелых ветвей елок и яблок, укрывшихся льдом в саду.

Как сообщал OBOZREVATEL: