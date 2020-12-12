В сети опубликовали фото обледенелых цветов в Киеве

Ольга Липич
Ольга Липич
Кияни
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В сети опубликовали фото обледенелых цветов в Киеве

В сети пользователи опубликовали фотографии пейзажей в Киеве, которые покрылись льдом в результате гололеда и морозов.

Отметим, что гололедица в столице началась вечером 10 декабря из-за аномального льда. Это создало опасную ситуацию для пешеходов и транспорта.

Так, фотограф Владислав Мусиенко на своей странице в Facebook опубликовал осенние цветы, которые покрылись льдом.

Цветы в Киеве покрылись льдом
Цветы в Киеве покрылись льдом
Обледеневшие цветы в столице

Издание ВВС опубликовало фото пользовательницы Алены Жук, которая сделала снимок отпечатка кленового листа со льда.

Ледяной отпечаток листа
Розы, покрытые льдом

Олег Дорошенко в Facebook также сделал подборку зимних фото заледенелых ветвей елок и яблок, укрывшихся льдом в саду.

Елка во льду
В сети опубликовали фото обледенелых цветов в Киеве
Елка во льду
Заледенелое яблоко в саду

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