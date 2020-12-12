В сети опубликовали фото обледенелых цветов в Киеве
В сети пользователи опубликовали фотографии пейзажей в Киеве, которые покрылись льдом в результате гололеда и морозов.
Отметим, что гололедица в столице началась вечером 10 декабря из-за аномального льда. Это создало опасную ситуацию для пешеходов и транспорта.
Так, фотограф Владислав Мусиенко на своей странице в Facebook опубликовал осенние цветы, которые покрылись льдом.
Издание ВВС опубликовало фото пользовательницы Алены Жук, которая сделала снимок отпечатка кленового листа со льда.
Олег Дорошенко в Facebook также сделал подборку зимних фото заледенелых ветвей елок и яблок, укрывшихся льдом в саду.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вечером 10 декабря Киев был "заблокирован" пробками из-за массовых ДТП. Причиной этого стал ледяной дождь, превративший улицы в каток.
В сети показали множество видео с покрытого льдом Киева, которые демонстрировали, как горожане справлялись с непогодой.
В селе Милая Киево-Святошинского района местный житель решил воспользоваться гололедом и устроил игру в хоккей.
Полиция Киевщины отчиталась, что за 10 декабря зафиксировала около 600 дорожно-транспортных происшествий.
11 декабря из-за гололеда серьезные пробки в столице продолжились.