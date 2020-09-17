В ресторане в центре Киева прогремел взрыв: стало известно название заведения. Фото и видео

В ресторане "Канапа" на Андреевском спуске в центре Киева прогремел взрыв.

Как сообщили источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах, происшествие случилось на кухне заведения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Взрыв произошел на кухне ресторана "Канапа".

В результате этого пострадали три человека. Один из них отказался от госпитализации.

Ресторан "Канапа" в Киеве kassa.org.uk

По предварительным данным, взрыв произошел в результате нарушения правил техники безопасности персоналом заведения.

На место прибыли правоохранители.

По словам источников OBOZREVATEL взорвались четыре небольших газовых баллона объемом 0,75 кг (1,9 л). Рядом с ними находилась печь, от которой баллоны нагрелись.

Полиция устанавливает причины взрыва в ресторане "Канапа".

На место происшествия приехала полиция, которая должна установить все обстоятельства произошедшего.

На место происшествия прибыли пожарные.

На место взрыва в ресторане Киева прибыли несколько "скорых".

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине произошел разрыв трубы, которая подает газ в Европу.