Топ-темы:

В ресторане в центре Киева прогремел взрыв: стало известно название заведения. Фото и видео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Кияни
19,2 т.

  • На кухне ресторана "Канапа" произошел взрыв с последующим возгоранием

  • Один из сотрудников получил телесные повреждения

  • Пожар был ликвидирован через 20 минут

Взрыв произошел в ресторане 'Канапа'

В ресторане "Канапа" на Андреевском спуске в центре Киева прогремел взрыв.

Как сообщили источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах, на кухне ресторана произошел взрыв (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В результате этого пострадали три человека. Один из них отказался от госпитализации.

По предварительным данным, взрыв произошел в результате нарушения правил техники безопасности персоналом заведения.

По словам источников OBOZREVATEL взорвались четыре небольших газовых баллона объемом 0,75 кг (1,9 л). Рядом с ними находилась печь, от которой баллоны нагрелись.

На место происшествия приехала полиция, которая должна установить все обстоятельства произошедшего.

Ресторан "Канапа" на Андреевском спуске в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине произошел разрыв трубы, которая подает газ в Европу.

УкраинаКиеввзрыв
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook