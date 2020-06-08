В Раде предложили переименовать проспект Бандеры в Киеве

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Илья Кива предложил переименовать проспект Степана Бандеры в Киеве в честь убитого в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом он написал в своем Telegram с саркастическим подтекстом.

Кива предложил переименовать проспект Бандеры в честь Флойда

Кива также предложил объявить неделю траура в Украине, "канонизировать невинно убиенного Флойда и назначить день почитания его в церкви".

Он обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием "выделения материальной помощи в размере $10 000 000 семье погибшего афроамериканца, борца за свободу и права чернокожих людей".

"Прошу рассмотреть возможность включения Флойда в списки Небесной сотни, как человека начавшего "революцию достоинства" в Соединенных Штатах Америки", – добавил нардеп.

Проспект Степана Бандеры расположен в Оболонском и Подольском районах Киева. В 2016 году назван в честь одного из идеологов и теоретиков украинского националистического движения. До этого был Московским проспектом.

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