В Раде предложили переименовать проспект Бандеры в Киеве

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Илья Кива предложил переименовать проспект Степана Бандеры в Киеве в честь убитого в США афроамериканца Джорджа Флойда.
Об этом он написал в своем Telegram с саркастическим подтекстом.
Кива предложил переименовать проспект Бандеры в честь Флойда
Кива также предложил объявить неделю траура в Украине, "канонизировать невинно убиенного Флойда и назначить день почитания его в церкви".
Он обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием "выделения материальной помощи в размере $10 000 000 семье погибшего афроамериканца, борца за свободу и права чернокожих людей".
"Прошу рассмотреть возможность включения Флойда в списки Небесной сотни, как человека начавшего "революцию достоинства" в Соединенных Штатах Америки", – добавил нардеп.
Проспект Степана Бандеры расположен в Оболонском и Подольском районах Киева. В 2016 году назван в честь одного из идеологов и теоретиков украинского националистического движения. До этого был Московским проспектом.
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