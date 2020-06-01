Человеком, угрожавшим взорвать мост Метро в Киеве, оказался житель города Вишневое. Во время задержания оказалось, что бомбы не было, а сам "минер" находился в "возбужденном состоянии" и говорил о проблемах в семье.

Об этом рассказал начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко во время брифинга, запись которого опубликовал журналист Ян Доброносов на своей Facebook-странице.

По словам Крищенко, "минером" оказался 32-летний житель города Вишневое, что в Киево-Святошинском районе Киевской области. Также удалось узнать, что за ним числится два админнарушения. Во время переговоров и задержания он не проявлял агрессии и не выдвигал никаких конкретных условий.

"Проводили переговоры, но никаких четких требований он не выдвигал. У него мать находится в больнице, какие-то проблемы в семейном плане с родственниками, он то не может где-то жить, то еще что-то. Хаотические требования, ничего конкретного", – рассказал Крищенко.

По его словам, в какой-то момент удалось начать операцию по задержанию. Для этого использовали служебную собаку. После оказалось, что в пакете не бомба, а муляж – баллон, провода и земля.

Как рассказал Крищенко, сейчас псевдоминера доставили в районное отделение полиции, куда вызвали медиков и психиатрическую помощь. Открыто производство по статье 259 УКУ "Заведомо ложное сообщение о минировании" – ему грозит до 6 лет тюрьмы. Также устанавливается находился ли "минер" в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 1 июня, неизвестный мужчина с пакетом, из которого тянулся провод к пульту в руке, заявил о намерении взорвать мост Метро.