В полиции рассказали, кто сбил ребенка на велосипеде в Киеве

Полицейский автомобиль, который в Киеве сбил ребенка-велосипедиста, выполнял спецзадание.
Об этом заявила пресс-служба полиции Киева, отметив, что оба полицейских, которые находились в авто Volkswagen, в присутствии граждан и понятых прошли тест на "Драгер". Прибор показал, что правоохранители не употребляли алкоголь.
Кроме того, полицейских доставят к врачу-наркологу, чтобы отобрать биологические образцы для проведения исследования на установление состояния опьянения.
По факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
"На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники районной прокуратуры и управления внутренней безопасности. Проводится осмотр места аварии и устанавливаются все обстоятельства ДТП. После проведения первоочередных следственных действий будет определен", - сообщили в полиции.
Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта в Киеве автомобиль полиции из кортежа Порошенко сбил пожилого мужчину.
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