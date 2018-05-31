В полиции рассказали, кто сбил ребенка на велосипеде в Киеве

Полицейский автомобиль, который в Киеве сбил ребенка-велосипедиста, выполнял спецзадание.

Об этом заявила пресс-служба полиции Киева, отметив, что оба полицейских, которые находились в авто Volkswagen, в присутствии граждан и понятых прошли тест на "Драгер". Прибор показал, что правоохранители не употребляли алкоголь.

Кроме того, полицейских доставят к врачу-наркологу, чтобы отобрать биологические образцы для проведения исследования на установление состояния опьянения.

Новости В Киеве полицейский на конфискованном мотоцикле устроил масштабное ДТП

По факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

"На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники районной прокуратуры и управления внутренней безопасности. Проводится осмотр места аварии и устанавливаются все обстоятельства ДТП. После проведения первоочередных следственных действий будет определен", - сообщили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта в Киеве автомобиль полиции из кортежа Порошенко сбил пожилого мужчину.