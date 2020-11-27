В погоне за скидками в "черную пятницу" на Киевщине "забыли" о карантине. Фоторепортаж

Борис Бондарь Кияни 20:36, 27.11.2020 Обновлено: 21:04, 27.11.2020

Несмотря на пандемию коронавируса и карантинные ограничения, в "черную пятницу" многие киевляне пренебрегли безопасностью в погоне за скидками накануне карантинных выходных.

OBOZREVATEL побывал в некоторых магазинах и ТЦ столицы. Торговые залы не были забиты покупателями, как в прошлые годы. Но людей часто собиралось больше, чем предусматривают ограничения.

Некоторые посетители игнорировали маски, кто-то прикрывал ими лишь часть лица, а о соблюдении социальной дистанции забывали практически все.

В очереди в магазин люди часто не соблюдали дистанцию
В торгом зале площадью 16 кв. м. было около 20 покупателей

В администрации одного из магазинов рассказали, что пытаются ограничить количество посетителей в соответствии с карантинными нормами, но на деле это не всегда получается.

В очереди иногда игнорируют не только дистанцию, но и маски.
В торговом зале толпились люди
Количество покупателей не соответствовала площади помещения

Вечером в столичном ТРЦ "RiverMoll" заметили достаточно много покупателей. Большинство из них не забывало о масках, а вот социальная дистанция между людьми зачастую была значительно меньше скидок, предлагаемых продавцами.

О масках большая часть покупателей не забывала
Страна
В погоне за скидками люди пренебрегали социальной дистанцией
Страна
"Черная пятница" в киевском ТЦ
Страна

В магазине электроники в Белой Церкви под Киевом покупателей также было значительно больше, чем предусматривают ограничения в одного посетителя на 10 кв. м. торговой площади. Кроме того, видно, что некоторые люди беспечно отнеслись и к ношению масок.

Покупатели беспечно отнеслись к ношению масок
Facebook Сергея Мисюры
Покупателей в магазине больше, чем предусмотрено карантинными ограничениями
Facebook Сергея Мисюры

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева возле одного из магазинов электроники заметили большую очередь, в которой люди стояли без соблюдения дистанции в разгар пандемии коронавируса.

Комментировать
Кияни

Смотрите также

Больше денег генпрокурору, меньше – на пенсии и учителям: чем отличился новый законопроект о бюджете-2021

В ЕС раскритиковали низкие цены на электроенергию для украинцев

Где смотреть бой Майк Тайсон – Рой Джонс-младший: расписание трансляций

Саакашвили закрутил роман со "слугой народа", младшей на 22 года – СМИ

"Слугам народа" платят по $20 тысяч, чтобы они голосовали за бюджет, – Палица