В погоне за скидками в "черную пятницу" на Киевщине "забыли" о карантине. Фоторепортаж

Несмотря на пандемию коронавируса и карантинные ограничения, в "черную пятницу" многие киевляне пренебрегли безопасностью в погоне за скидками накануне карантинных выходных.

OBOZREVATEL побывал в некоторых магазинах и ТЦ столицы. Торговые залы не были забиты покупателями, как в прошлые годы. Но людей часто собиралось больше, чем предусматривают ограничения.

Некоторые посетители игнорировали маски, кто-то прикрывал ими лишь часть лица, а о соблюдении социальной дистанции забывали практически все.

В очереди в магазин люди часто не соблюдали дистанцию

В торгом зале площадью 16 кв. м. было около 20 покупателей

В администрации одного из магазинов рассказали, что пытаются ограничить количество посетителей в соответствии с карантинными нормами, но на деле это не всегда получается.

В очереди иногда игнорируют не только дистанцию, но и маски.

В торговом зале толпились люди

Количество покупателей не соответствовала площади помещения

Вечером в столичном ТРЦ "RiverMoll" заметили достаточно много покупателей. Большинство из них не забывало о масках, а вот социальная дистанция между людьми зачастую была значительно меньше скидок, предлагаемых продавцами.

О масках большая часть покупателей не забывала Страна

В погоне за скидками люди пренебрегали социальной дистанцией Страна

"Черная пятница" в киевском ТЦ Страна

В магазине электроники в Белой Церкви под Киевом покупателей также было значительно больше, чем предусматривают ограничения в одного посетителя на 10 кв. м. торговой площади. Кроме того, видно, что некоторые люди беспечно отнеслись и к ношению масок.

Покупатели беспечно отнеслись к ношению масок Facebook Сергея Мисюры

Покупателей в магазине больше, чем предусмотрено карантинными ограничениями Facebook Сергея Мисюры

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева возле одного из магазинов электроники заметили большую очередь, в которой люди стояли без соблюдения дистанции в разгар пандемии коронавируса.