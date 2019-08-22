"Показывал гениталии": в парке Киева задержали педофила

В Киеве в парке Партизанской славы задержали мужчину, который демонстрировал гениталии несовершеннолетним.

Самой маленькой пострадавшей – 5 лет, сообщили на странице "Муниципальной варты" в Facebook. Сотрудникам именно этой организации удалось поймать злоумышленника.

"Муниципалы увидели мужчину, который угрожал окружающим разбитой бутылкой. Учитывая угрозу жизни и здоровью людей, нарушителя задержали без применения специальных средств и передали в полицию", – уточнили в организации.

В парке Киева задержали педофила Facebook "Муніципальна варта"

Мужчина демонстрировал гениталии детям Facebook "Муніципальна варта"

В "Муниципальной варте" уточнили, что задержанный месяц назад освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за кражу.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на ул. Здолбуновской активисты поймали педофила, однако наказать его не удалось. Отец ребенка отказался писать заявление правоохранителям.

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