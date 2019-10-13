В парке Киева нашли труп мужчины: фото и видео 18+

В Киеве в воскресенье, 13 октября, на озере в парке "Победа" нашли труп мужчины.
Как передает "Информатор", тело нашли рыбаки около 12:00, они сразу вызвали полицию. Позже на место ЧП прибыли криминалисты и водолазы.
У мужчины был счесан лоб, других видимых травм не обнаружили. Документов при нем не было. Убийство это или суицид - пока что неизвестно.
При этом школьники, проходившие мимо места трагедии, узнали в погибшем бездомного по имени Виктор, который жил в заброшенном туалете на улице Воскресенской, 3. Но недавно уличную уборную очистили и он остался без временного жилья.
По словам детей, они видели мужчину еще в субботу, 12 октября, с ссадинами на лбу. Они сообщили, что погибший часто выпивал. На вид ему около 40-50 лет.
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В Киеве нашли труп
Информатор
В Киеве нашли труп
Информатор
В Киеве нашли труп
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Киеве из окна городского отделения института сердца выпал 26-летний мужчина, трагедия произошла ранним утром.
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