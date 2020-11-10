В одной из больниц Киева закончились места для больных COVID-19

В Киевской городской клинической больнице предусмотрено 100 мест для пациентов с COVID-19, они все заполнены.

Об этом заявил директор медучреждения Александр Иванько, отметив, что сейчас планируют увеличить количество койко-мест до 200, передает "112 Украина".

По его словам, больница обеспечена аппаратами ИВЛ, лекарствами, но самая большая проблема – нехватка кадров, поэтому врачей из других отделений переправляют к пациентам с коронавирусом. Из-за этого возникают большие нагрузки на медиков.

"Наши прогнозы, к сожалению, мы не успеваем за ростом количества пациентов, которые попадают в больницу. Планируем увеличить на 10 – их увеличивается на 20, планируем на 30 – их увеличивается на 40. Мы сейчас эту ситуацию контролируем, как бы ни было сложно. Мы не безграничны, это понятно", – сказал Иванько.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев опередил все регионы Украины по распространению COVID-19.