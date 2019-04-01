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В одних трусах: в Киеве случилось смертельное ЧП с мужчиной. Видео 18+

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В ночь на 1 апреля в Киеве по адресу улица Богатырская, 10 из окна на 9-м этаже выпал мужчина в одних трусах и тапочках.

Тело обнаружила жительница соседнего дома. Она как раз курила на балконе и услышала какие-то крики. Женщина вышла на улицу — там на земле лежал мужчина и признаков жизни не подавал, сообщает "Информатор".

Спустя пять минут, к месту приехал экипаж патрульной полиции и медики. К сожалению, им оставалось только констатировать смерть.

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В одних трусах: в Киеве случилось смертельное ЧП с мужчиной. Видео 18+

"Информатор"

На вид погибшему от 60 до 80 лет. Детали и личность мужчины — выясняется.

Осторожно! Жесткие кадры!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 1 апреля на Столичном шоссе произошла авария с микроавтобусом, в котором находились дети.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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