"Захват" Киеврады: радикалы выдвинули условие

Стычки в Киевраде произошли из-за того, что депутаты не захотели голосовать за организацию музея на Почтовой площади вместо торгового центра.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в Национальном корпусе. Именно его члены, а также представители других радикальных организаций ворвались в сессионный зал, сломав входные двери.

"Депутаты столицы не захотели голосовать за решение о том, чтобы на Почтовой площади был музей, а не торговый центр. Голосов не хватило, и депутаты объявили перерыв. Поэтому возникла такая ситуация. Но мы будем настаивать на этом решении и дальше", - отметила заместитель руководителя пресс-службы Нацкорпуса Христина Бевз.

Помощник секретаря Киеврады Наталья Пругар сообщила OBOZREVATEL, что активисты и Нацкорпус еще и повредили систему голосования. "Они не только двери сломали, но систему Рада-4 тоже. Мы не знаем, чего они хотели", - сказала Пругар.

После небольшой стычки депутаты разошлись.

Отметим, что 7 июня на пленарном заседании горсовета должны во втором чтении принять решение о разрыве договоров аренды земли на Подоле между горсоветом и предприятием "Маркон". Как писал OBOZREVATEL, ранее там планировалось строительство отеля на Замковой горе.