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Разгром лагеря ромов в Киеве: "Нацдружины" объяснились

1.6тЧитать новость на украинском

Когда "Национальные дружины" пришли в лагерь ромов в Голосеевском парке, самих жителей там уже не было.

Об этом OBOZREVATEL заявил начальник штаба "Нацдружин" Юрий Капля. По его словам, информация о погроме неверная.

"На самом деле никакого погрома в парке не было. К нам за помощью обратились экологи и лесники. Потому что после того, как ромы разбили в лесу табор, местные жители стали бояться туда ходить. Лесникам нужно обеспечить элементарный порядок там. Перед нашим приходом коммунальщики выгнали ромов. А мы уже пришли и убрали все, что те за собой оставили. Там была полная антисанитария, в которой жили в том числе и их дети", - сказал Юрий Капля.

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Нацдружинники также открещиваются от погрома на Лысой горе, который произошел в конце апреля. Говорят, там были представители организации С-14.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве табор ромов обосновался в лесопарковой зоне Киевского лесничества.

Место
Украина
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