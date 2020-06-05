В МВД отчитались по делу о стрельбе в Броварах: установлены 67 подозреваемых

По делу о перестрелке 29 мая в Броварах Киевской области проходят 67 подозреваемых.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Арсен Аваков

Он привел статистику по делу по состоянию на утро 5 июня:

44-м участникам конфликта сообщено о подозрении (в том числе – 5 заочно);

39 лицам избраны меры пресечения:

29 – содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога;

2 – содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога;

5 – круглосуточный домашний арест на 60 суток;

3 – домашний арест в ночное время.

По словам Авакова, на месте перестрелки полиция задержала 11 подозреваемых. Впоследствии на пути в Винницу, по месту жительства и работы, были задержаны еще более двух десятков человек из числа участников.

"В понедельник, 1 июня полиция провела ряд действий, в результате которых в Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек, включая главаря – криминального авторитета по прозвищу "Веха", он же "Журавель". Все они участвовали в перестрелке под видом местных перевозчиков", – отметил он.

Глава МВД считает, что полицейские адекватно и грамотно отреагировали на ситуацию в Броварах.

МВД

МВД

МВД

МВД

МВД

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