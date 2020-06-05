В МВД отчитались по делу о стрельбе в Броварах: установлены 67 подозреваемых

Кияни 11:18, 5.06.2020 Обновлено: 11:49, 5.06.2020

По делу о перестрелке 29 мая в Броварах Киевской области проходят 67 подозреваемых.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Арсен Аваков

Он привел статистику по делу по состоянию на утро 5 июня:

  • 44-м участникам конфликта сообщено о подозрении (в том числе – 5 заочно);

  • 39 лицам избраны меры пресечения:

  • 29 – содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога;

  • 2 – содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога;

  • 5 – круглосуточный домашний арест на 60 суток;

  • 3 – домашний арест в ночное время.

По словам Авакова, на месте перестрелки полиция задержала 11 подозреваемых. Впоследствии на пути в Винницу, по месту жительства и работы, были задержаны еще более двух десятков человек из числа участников.

"В понедельник, 1 июня полиция провела ряд действий, в результате которых в Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек, включая главаря – криминального авторитета по прозвищу "Веха", он же "Журавель". Все они участвовали в перестрелке под видом местных перевозчиков", – отметил он.

Глава МВД считает, что полицейские адекватно и грамотно отреагировали на ситуацию в Броварах.

МВД
МВД
МВД
МВД
МВД

Как сообщал OBOZREVATEL:

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