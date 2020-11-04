В метро Киева взялись за меры безопасности: как ужесточат

Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте, в частности, в метро.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время брифинга, отметив, что, прежде всего, это связано со здоровьем пассажиров.

"Если в наземном транспорте сейчас больше дисциплины, и пассажиры, в основном, придерживаются масочного режима, то в метрополитене многие пренебрегают правилами безопасности. Поэтому мы силами муниципальной охраны, усиливаем контроль. И без масок в метро пассажиров не впускать!" – сказал он.

Мэр пояснил, что больше всего случаев инфицирования, по выводам специалистов, происходит именно в общественном транспорте.

"И я прошу всех не пренебрегать правилами. И соблюдать их!" – добавил Кличко.

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