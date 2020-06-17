В метро Киева сторонники партии Шария избили парней с флагами Украины. Видео

На платформ станции метро "Театральная" в Киеве произошла драка с применением газовых баллончиков и флагштоков.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины инцидент произошел около 13:00 17 июня.

"Между двумя агрессивно настроенными мужчинами и группой лиц возникла словесная перепалка, которая перешла в драку с применением газовых баллончиков. Правоохранители вмешались и прекратили правонарушение", – рассказали в полиции, добавив, что двух участников драки доставили в управление полиции в метрополитене для дачи пояснений.

Вместе с тем в сети появились видео драки, на которых запечатлено, что конфликт произошел между представителями партии Шария, которые устроили митинг в центре Киева, и националистами, которые провели контракцию.

В метро Киева сторонники партии Шария избили парней с флагами Украины

В метро Киева сторонники партии Шария избили парней с флагами Украины

В метро Киева сторонники партии Шария избили парней с флагами Украины

На кадрах видно, что молодые люди в футболках "Я шарю" загнали других парней с флагами Украины в угол и избили их.

"Двух активных участников конфликта доставили в управление полиции в метрополитене для установления их личных данных и предоставление объяснений. После первоочередной проверки будет предоставлена правовая оценка действиям правонарушителей", – добавили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Майдане 17 июня представители движений "Демократична сокира" и "Рух ветеранів Украиїни" развернули протестный митинг против партии Шария. Со своей стороны его сторонники провели контракцию под Офисом президента.