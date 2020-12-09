В метро Киева начали переоборудовать станцию "Шулявская"

Анна Прийма Кияни 11:26, 9.12.2020

На станции метро "Шулявская" в Киеве начали капитальный ремонт, ее сделают доступнее для маломобильных групп населения.

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации (КГГА) Валентин Осипов на странице в Facebook, отметив, что будут обустроены тактильные полосы, заменены входные двери на более широкие.

Также, по его словам, обновят систему громкоговорящей связи, навигации, установят тактильные указатели для людей с нарушениями зрения.

"Появятся новые турникеты, как на станциях "Сырец" и "Площадь Льва Толстого", – отметил Осипов.

Он напомнил, что в этом году были капитально отремонтированы две станции метрополитена – "Лукьяновская" и "Сырец". Обе оснащены по программе доступности.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о планах строительства метрополитена на следующие 20 лет:

  • Святошинско-Броварская линия – организация второго входа-выхода на станции "Университет" и строительство электродепо "Новобеличи";

  • Оболонско-Теремковская линия – ответвления от ст. "Ипподром" вдоль Кольцевой дороги в сторону улицы Луценко, возведение электродепо "Теремки";

  • Сырецко-Печерская линия – открытие станции "Теличка", удлинение линии от станции "Красный Хутор" до улицы Старобориспольская;

  • Подольско-Воскресенская линия – удлинение от станции "Глыбочицкая" до станции "Соломенская площадь";

  • удлинение от станции "Радужная" на жилой массив Выгуровщина-Троещина;

  • удлинение от станции "Радужная" улицы Братиславская "(1,4 км, 2 станции).

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