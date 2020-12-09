В метро Киева начали переоборудовать станцию "Шулявская"
На станции метро "Шулявская" в Киеве начали капитальный ремонт, ее сделают доступнее для маломобильных групп населения.
Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации (КГГА) Валентин Осипов на странице в Facebook, отметив, что будут обустроены тактильные полосы, заменены входные двери на более широкие.
Также, по его словам, обновят систему громкоговорящей связи, навигации, установят тактильные указатели для людей с нарушениями зрения.
"Появятся новые турникеты, как на станциях "Сырец" и "Площадь Льва Толстого", – отметил Осипов.
Он напомнил, что в этом году были капитально отремонтированы две станции метрополитена – "Лукьяновская" и "Сырец". Обе оснащены по программе доступности.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о планах строительства метрополитена на следующие 20 лет:
Святошинско-Броварская линия – организация второго входа-выхода на станции "Университет" и строительство электродепо "Новобеличи";
Оболонско-Теремковская линия – ответвления от ст. "Ипподром" вдоль Кольцевой дороги в сторону улицы Луценко, возведение электродепо "Теремки";
Сырецко-Печерская линия – открытие станции "Теличка", удлинение линии от станции "Красный Хутор" до улицы Старобориспольская;
Подольско-Воскресенская линия – удлинение от станции "Глыбочицкая" до станции "Соломенская площадь";
удлинение от станции "Радужная" на жилой массив Выгуровщина-Троещина;
удлинение от станции "Радужная" улицы Братиславская "(1,4 км, 2 станции).