"В лепешку": в Киеве на канатной дороге над Днепром произошло ЧП

В Киеве на канатной дороге над Днепром сорвался мужчина. По одной из версий, пострадавшим был сотрудник троллея, по другой ― пассажир.

После падения мужчина остался жив, его забрала скорая, сообщила очевидица происшествия Рузанна Араратовна на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца материала).

"Я 25 мая была свидетелем того, как оборвался трос и человек слетел на песок, в лепёшку! После этого случая работники продолжили катать людей, не смотря даже на то, что проблемы с перелетом продолжали возникать", ― заявила она.

На видео, опубликованном девушкой, видно, как возле установки троллея на песке лежит мужчина, а вокруг него столпились люди. Отметим, что сам момент падения на записи не зафиксирован.

Facebook Рузанна Араратовна

Facebook Рузанна Араратовна

В комментариях к посту пользователи отметили, что пострадавший мужчина ― не клиент, а сотрудник троллея.

"Автор слышал звон, да не знает где он. На песок упал сотрудник троллея прямо с вышки, трос там не обрывался", ― отметили в комментариях.

Автор поста однако опубликовала "скрин", где слово в слово зафиксировано такое же послание, но от другого пользователя..

Facebook Рузанна Араратовна

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