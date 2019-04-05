|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

В Киеве прогремел взрыв: есть пострадавший

981Читать материал на украинском

В Дарницком районе Киева в результате взрыва пострадал 42-летний мужчина. Как стало известно, пострадавший разбирал неизвестный предмет, который нашел в парке Партизанской славы.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, случай произошел в четверг вечером, 4 апреля, на ул. Декабристов.

Мужчина получил травмы и был доставлен в одну из столичных больниц. По данным инсайдера, в руках у пострадавшего взорвалась "некая капсула".

Мужчина обнаружил взрывоопасный предмет в парке

Мужчина обнаружил взрывоопасный предмет в парке

Google. Maps

Новости
Одноклассники несут игрушки: под Днепром погибла семья с красавицей-дочкой

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье двое подростков нашли гранату, после чего один из парней бросил ее перед собой.

Произошел взрыв, в результате которого школьник получил тяжелые травмы и умер в больнице. Его товарищ серьезных травм не получил.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
взрывкриминал
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения