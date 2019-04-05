В Киеве прогремел взрыв: есть пострадавший

В Дарницком районе Киева в результате взрыва пострадал 42-летний мужчина. Как стало известно, пострадавший разбирал неизвестный предмет, который нашел в парке Партизанской славы.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, случай произошел в четверг вечером, 4 апреля, на ул. Декабристов.

Мужчина получил травмы и был доставлен в одну из столичных больниц. По данным инсайдера, в руках у пострадавшего взорвалась "некая капсула".

Мужчина обнаружил взрывоопасный предмет в парке Google. Maps

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье двое подростков нашли гранату, после чего один из парней бросил ее перед собой.

Произошел взрыв, в результате которого школьник получил тяжелые травмы и умер в больнице. Его товарищ серьезных травм не получил.

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