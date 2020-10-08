В коронавирусных больницах Киева через 10 дней может возникнуть полный коллапс, – Марина Порошенко

Реальное положение в медицинских учреждениях Киева вызывает серьезное беспокойство. Больницы первой волны переполнены, а больницы второй волны уже тоже находятся на грани заполнения. При такой тенденции через 10 дней в медицинских учреждениях столицы может наступить полный коллапс.

Об этом сообщила Марина Порошенко, первый номер списка партии "Европейская солидарность" в Киевсовет, передает пресс-служба политсилы. Она посетила Киевскую городскую клиническую больницу №8.

По ее словам, в течение последних двух недель в Киеве количество тяжелобольных на COVID-19 увеличилась почти вдвое и составила более трехсот.

Марина Порошенко напомнила, что еще весной Киевсовет выделил около миллиарда гривен для медицинской отрасли столицы. "За это время уже можно было развернуть больницы третьей волны – подготовить помещение, закупить оборудование и привлечь дополнительных врачей", – считает Марина Порошенко.

Однако, как рассказала она, "сейчас ситуация" с точностью до наоборот ". Помещение не подготовлены и не оборудованы. Врачей не хватает, потому что они или болеют, или увольняются из-за высоких рисков и низкой оплаты труда".

"Поэтому мы требуем от местных властей немедленного развертывания больниц третьей волны и увеличение муниципальной надбавки для медицинских работников. А от центральной власти – выплат обещанных 300% к заработной плате медикам, которые лечат больных COVID-19", – заявила Порошенко.

Как известно, сегодня в Украине впервые зафиксировано более 5000 новых больных коронавирусом. А в Киеве только последние сутки прирост составляет более 10%.