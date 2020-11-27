В Киевсовете предложили закрыть метро на выходные и ввести недельный локдаун

В борьбе с COVID-19 в Киеве более эффективно будет остановить метро в выходные дни.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Киевсовета Олег Гелевей.

"Надо делать больший акцент на движение транспорта в Киеве, эффективнее было в субботу-воскресенье остановить метро. Карантин выходного дня не помогает, если бы власть хотела действительно прервать цепь, то ввела бы полный локдаун на неделю, он полезнее, чем карантин выходного дня", – говорит он.

Гелевей также отметил, что основными источниками заражения являются транспорт, на втором месте – очереди, а на третьем – учреждения здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, до 2 декабря в Кабинете министров не намерены принимать решения о введении новых карантинных ограничений или об отмене карантина выходного дня.