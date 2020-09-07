В Киевском теризбиркоме произошла драка. Причиной для силовых разборок стали споры относительно того, сколько избирательных округов должно быть в столице – 10 или больше. О подробностях инцидента на своей странице в Фейсбук сообщил экс-председатель Госэкоинспекции, кандидат в мэры Киева от партии "Экологическая альтернатива" Егор Фирсов.

"Со вчерашнего дня (с 6 сентября. - Ред.) там не могут решить, сколько в Киеве будет избирательных округов. Вместо логического решения о 10 округах по количеству районов в столице, хотят создать 13 или 14 округов. Это примитивная манипуляция, чтобы увеличить вероятность прохода депутатов от власти. Удивительно то, что разделить хотят не сверхбольшие районы, типа Дарницкого, а маленькие. Это лишнее свидетельство "мутных договоренностей", – сообщил Фирсов.

Политик также выложил видео инцидента.

По мнению политика, точку в этом споре должна поставить Центральная избирательная комиссия.

"Срок возможности принятия этого решения истек. И теперь обязана вмешаться ЦИК. Следим за событиями! Уже понятно, что организация процессов в ТИК является непрозрачной", – отметил Фирсов.

В киевской ТИК подрались из-за количества избирательных округов, – Фирсов Скриншот со страницы Егора Фирсова

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Егор Фирсов присоединился к гонке за пост мэра Киева: бороться за кресло столичного градоначальника он будет вместе с партией "Экологическая альтернатива". Политик уже дал громкое обещание: заставить жителей Конча-Заспы придерживаться законов Украины и устранить нарушения, допущенные при возведении имений - в частности, в части ограничения доступа граждан Украины к водоемам.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram