В киевском метро полицейский задержал женщину, не оплатившую проезд. Видео

Юрий Сергиенко Кияни 17:39, 15.12.2020 Обновлено: 21:18, 15.12.2020

На станции киевского метро "Шулявская" полиция задержала женщину, которая не оплатила проезд.

Как стало известно OBOZREVATEL, инцидент произошел 15 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Полицейские пытаются задержать женщину.

На кадрах видно, что женщина сопротивляется, а сотрудник правоохранительных органов пытается ее оттащить от эскалатора.

Полицейский пытается оттащить женщину от эскалатора.

В итоге сделать это не удалось, и полицейскому пришлось спускаться вниз вместе с ней.

Полицейскому пришлось спускаться вместе с женщиной по эскалатору.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре на станции столичного метро "Славутич" мужчина напал на полицейского. В ответ на замечание он брызнул в лицо правоохранителю из газового баллончика, а затем попытался ударить его ножом.

Комментировать
Кияни

Смотрите также

Зеленский второй год подряд "забыл" о годовщине создания ПЦУ

Украинцы назвали Зеленского главным разочарованием 2020 года – опрос

Налоги в Украине могут снизить почти на 20%, – Гетманцев

В Киеве медики вышли на протест из-за зарплат и выплат по COVID-19. Фото и видео

ПЦУ в 2021 году могут признать еще 2-4 поместных православных церкви, – Драбинко