В киевском метро полицейский задержал женщину, не оплатившую проезд. Видео

На станции киевского метро "Шулявская" полиция задержала женщину, которая не оплатила проезд.

Как стало известно OBOZREVATEL, инцидент произошел 15 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что женщина сопротивляется, а сотрудник правоохранительных органов пытается ее оттащить от эскалатора.

В итоге сделать это не удалось, и полицейскому пришлось спускаться вниз вместе с ней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре на станции столичного метро "Славутич" мужчина напал на полицейского. В ответ на замечание он брызнул в лицо правоохранителю из газового баллончика, а затем попытался ударить его ножом.