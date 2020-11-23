В киевском гипермаркете мужчина упал в шахту лифта и погиб

Олег Тимченко Кияни 15:06, 23.11.2020

В Святошинском районе Киева, в одном из гипермаркетов на улице Чернобыльской, в результате падения в шахту лифта погиб 52-летний мужчина.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, погибший работал в магазине грузчиком.

"На данный момент правоохранители устанавливают детали и причины трагедии", – отметил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

  • В Подольском районе Киева 9 ноября из окна квартиры, расположенной на 6 этаже многоэтажного дома на проспекте Правды, выпал 18-летний парень.

  • В Дарницком районе Киева 28 октября из окна многоэтажки, расположенной по адресу Елены Пчилки 4, выпала женщина. В результате полученных травм она скончалась на месте трагедии. Предварительно, женщина покончила жизнь самоубийством из-за трагедии в семье.

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