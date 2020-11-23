В киевском гипермаркете мужчина упал в шахту лифта и погиб
В Святошинском районе Киева, в одном из гипермаркетов на улице Чернобыльской, в результате падения в шахту лифта погиб 52-летний мужчина.
Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, погибший работал в магазине грузчиком.
"На данный момент правоохранители устанавливают детали и причины трагедии", – отметил он.
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