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18 марта • обновлено в 12:46
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Ирина Кулинич

В Киевской области введен режим ЧС: все детали

51.1т
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В среду, 18 марта, в Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса.

На территории региона и города Киева обнаружено уже 3 случая заражения. Об этом сказано в сообщении на сайте Киевской ОГА.

Отмечается, что состоялось внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской областной государственной администрации. Заседание прошло под председательством Василия Володина, временно исполняющего обязанности главы Киевской ОГА.

В Киевской области введен режим ЧП

В Киевской области введен режим ЧП

"Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванную вирусом COVID-19, решили классифицировать ее как "Медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня". И временно решили ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации", – решила комиссия.

Руководителем работ по ликвидации медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня назначили Олега Торкунова, заместителя председателя ОГА.

Руководителем штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации назначили Максима Ионова, директор Департамента здравоохранения ОГА.

"В условиях, когда надо максимально сосредоточиться на борьбе с COVID-19, на областном уровне принимаем все меры. В первую очередь – касательно поддержки медицинских работников, материально-технического обеспечения больниц и информационного обеспечения населения. Уже работает горячая линия в Департаменте здравоохранения КОДА. По телефону: 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на COVID-19. Важно, чтобы люди осознали опасность заболевания, добросовестно соблюдали правила безопасности и сохраняли спокойствие", заявил Володин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее режим чрезвычайной ситуации был введен также в Житомирской и Черновицкой областях.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Тег
карантин
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Карающий Меч
Карающий Меч
Гасать будут тощо щодо пын мын
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
хворого і підозрою привезли в інфікаціонку а тастів НЕМАЄ. оце зє і ко підготувалися.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Бизнес на пандемии. В Италии, в разгар пандемии коронавируса, украинка продавала медицинские маски прямо на улице. Увидев полицейских она пустилась в бега, однако избежать правосудия ей не удалось. Об этом информирует издание Milano Today. Так, инцидент при участии 53-летней гражданки Украины произошел в воскресенье, 15 марта 2020 года, в итальянском городе Милан. В местную полицию поступило сообщение о том, что женщина уже не первый день продает медицинские маски у одного из супермаркетов. Когда миланские правоохранители прибыли на место инцидента, то заметили женщину, которая пыталась убежать, спрятав свой товар под одеждой. Однако скрыться от полицейских украинке не удалось. 53-летняя "предпринимательница" сама призналась стражам порядка в том, что продавала маски на улице. Впоследствии женщина была оштрафована за отсутствие разрешения на торговлю в общественных местах и обвинена в нарушении декрета выданного правительством Италии, согласно которому людям необходимо оставаться дома для борьбы с распространением коронавируса.
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Карающий Меч
Карающий Меч
Zhikharev Dmitry, бизнес на горе и крове это украинци
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Карающий Меч
Карающий Меч
Zhikharev Dmitry, бизнес на горе это черта украинци
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