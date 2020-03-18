В Киевской области введен режим ЧС: все детали

В среду, 18 марта, в Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса.

На территории региона и города Киева обнаружено уже 3 случая заражения. Об этом сказано в сообщении на сайте Киевской ОГА.

Отмечается, что состоялось внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской областной государственной администрации. Заседание прошло под председательством Василия Володина, временно исполняющего обязанности главы Киевской ОГА.

В Киевской области введен режим ЧП

"Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванную вирусом COVID-19, решили классифицировать ее как "Медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня". И временно решили ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации", – решила комиссия.

Руководителем работ по ликвидации медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня назначили Олега Торкунова, заместителя председателя ОГА.

Руководителем штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации назначили Максима Ионова, директор Департамента здравоохранения ОГА.

"В условиях, когда надо максимально сосредоточиться на борьбе с COVID-19, на областном уровне принимаем все меры. В первую очередь – касательно поддержки медицинских работников, материально-технического обеспечения больниц и информационного обеспечения населения. Уже работает горячая линия в Департаменте здравоохранения КОДА. По телефону: 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на COVID-19. Важно, чтобы люди осознали опасность заболевания, добросовестно соблюдали правила безопасности и сохраняли спокойствие", – заявил Володин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее режим чрезвычайной ситуации был введен также в Житомирской и Черновицкой областях.

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