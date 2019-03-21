Виноваты врачи? На Киевщине в больнице умерла дочь погибшего воина АТО

На Киевщине в реанимации Тетеивской районной больницы скончалась дочь погибшего воина АТО Ирина Лысяная. Родственники погибшей матери троих детей винят в смерти врачей, которые пытались вылечить ее от двухсторонней пневмонии.

Вначале у 26-летней женщины поднялась температура, которую удалось снизить в домашних условиях. Однако через несколько дней у Ирины утруднилось дыхание и ей вызвали скорую, пишет ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ее забрали с диагнозом пневмонии. Положили в инфекционное. Я ей одеяла приносил, теплую одежду, потому что они там в холоде без отопления", ‒ пожаловался на больничные условия муж погибшей Юрий.

Похороны Ирины Лысяной Скриншот ТСН

Однако в больнице состояние больной резко ухудшилось. Спустя несколько дней она перестала ходить, а потом скончалась. Официальной причиной смерти экспертиза назвала легочный тромб, который был не связан с пневмонией.

Однако близкие убеждены, что врачи лечили женщину неправильно и написали заявление в полицию.

Сообщается также, что четыре года назад семья погибшей пережила еще одну трагедию ‒ гибель на войне отца Ирины, Романа Горбенко. И с ним, и с его дочерью прощаться пришло практически все село.

Прощание с Романом Горбенко Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, 16 марта умер журналист "Фокуса", редактор ленты новостей Святослав Секунов. Близкие винят во всем врачей, которые халатно отнеслись к больному и отказались его госпитализировать.

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