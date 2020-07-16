В Киевской области ужесточат карантин с 17 июля: что запретят

С пятницы, 17 июля, в Киевской области будут ужесточены карантинные меры из-за распространения коронавируса.

Как сообщила пресс-служба Киевской ОГА, такое решение приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ [техногенно-экологической безопасности] и ЧС [чрезвычайных ситуаций]

С учетом оценки эпидемической ситуации в Киевской области комиссия решила с 17 июля ограничить:

проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) с наполненностью меньше 50% стационарно размещенных мест для сидения и/или меньше одного человека на 5 кв. метров площади здания;

время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности ограничить с 23:00 до 7:00.

Также будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий при перевозке пассажиров, работы общепита, а также развлекательных заведений в ночное время суток.

Напомним, в в Украине уже официально подтверждены 56 455 случаев коронавирусной инфекции. В Киевской области по состоянию на утро 16 июля было зафиксировано 3144 подтвержденных случая COVID-19, а в Киеве – 6613 случаев.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что карантин в Украине нужно продлить еще на месяц. При этом он отметил, что украинцы уже устали от ограничений.