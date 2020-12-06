В Киевской области рухнул самолет. Фото

Вблизи села Гоголев, что в Броварском районе Киевской области, упал самолет.

Сообщение об этом поступило на спецлинию "102" в 14:00 6 декабря, сообщается на странице полиции Киевской области в Facebook. На месте происшествия работали полицейские, спасатели и медики.

Установлено, что в результате падения самолета два человека получили травмы – пилот и инструктор. Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, оба пострадавших – киевляне, 1967-го и 1957-го года рождения. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины падения самолета установят в рамках досудебного расследования.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что причиной падения легкомоторного самолета в Подмосковье, в котором погиб телеведущий Александр Колтовий, была техническая неисправность.

Это является основной версией следствия. Согласно источнику, винт при столкновении с землей не работал, а масляный бак был пустым.