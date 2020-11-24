В Киевской области нашли тела женщины и двухлетнего ребенка в квартире

Олег Тимченко Кияни 16:32, 24.11.2020

В Тетиеве Киевской области спасатели обнаружили тела женщины 1970 года рождения и ребенка 2017-го без явных признаков жизни.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 23 ноября в оперативно-диспетчерскую службу Тетиевского района поступило сообщение о том, что в двухэтажном жилом доме, возле одной из квартир, слышен запах газа, дверь никто не открывал.

Тогда на место происшествия выехал дежурный караул 9-й государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв к месту вызова, спасатели провели деблокацию дверей квартиры и увидела тела. Предварительная причина выясняется.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева 20 ноября произошел масштабный пожар на территории рынка.

Комментировать
Кияни

Смотрите также

Украинка о карантине в Швеции: масок не носят даже продавцы в магазинах

Зеленский рассказал о новых победах после COVID-19. Видео

Поклонская – о больницах в Крыму: стоит ужасная вонь, нет даже простыней

Очереди возле моргов, не хватает лекарств: что происходит с лечением COVID-пациентов на Прикарпатье

В офисе Зеленского рассказали о создании пула блогеров для "позитивного освещения"