В Киевоблсовете произошла потасовка между нардепами. Видео

В здании Киевского областного совета 27 ноября произошла потасовка между сотрудниками правоохранительных органов и депутатами.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, конфликт возник якобы из-за того, что один из депутатов пришел на сессию с COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сейчас решается вопрос о квалификации события. В результате конфликта никто не пострадал", – отметил он.

Как сообщила, находившаяся на заседании сессии Галина Нагорна у себя на странице в соцсети, "областная ячейка партии "Батькивщина" привела на заседание КОС депутата, больного COVID-19".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе Киева возле одного из магазинов электроники заметили большую очередь, в которой люди стояли без соблюдения дистанции в разгар пандемии коронавируса.